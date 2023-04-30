على هامش بطولة العالم بالقاهرة|رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز يزور نادي مدينتي

قام رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز العام ، روجيريو فاليريو Rogerio Valerio ، بزيارة لنادي مدينتي الرياضي، وذلك على هامش بطولة العالم للجمباز المقامة حالياً بالقاهرة خلال الفترة من 27 : 30 إبريل بمشاركة ٣٠ دولة.

وخلال جولته ، تفقد روجيريو فاليريو صالة الجمباز وعدد من المنشئات الرياضية والإدارية بالنادي، بمرافقة خالد عويس ، مدير عام نادي مدينتي ، وأشاد بمستوى الملاعب والانشاءات والخدمات الموجودة بنادي مدينتي لمختلف الألعاب الرياضية. وقام مدير عام نادي مدينتي ، بتكريم رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز وإهداءه درع النادي .

ويعد نادي مدينتي، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، من أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر ، فهو مقام على مساحة 200 فدان ويضم العديد من المنشآت الرياضية التي تم إنشائها وفق أحدث المواصفات العالمية، ما يؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية ، كان آخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات التي أقيمت في مجمع الاسكواش بنادي مدينتي في ديسمبر ٢٠٢٢ . ويضم نادي مدينتي نحو ٢٦ أكاديمية رياضية لمختلف الالعاب الفردية والجماعية نجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتطوير مستواهم، منها أكاديمية ليفربول لكرة القدم وغيرها.

وتحرص مجموعة طلعت مصطفى على توفير خدمات متكاملة لعملائها ، من بينها الخدمات الرياضية ، إيمانًا منها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة ، وفي سبيل ذلك أنشأت المجموعة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية ، مثل نادي مدينتي ، وذلك بما يسهم في الحفاظ على صحة السكان، وتطوير الرياضة المصرية من خلال اكتشاف المواهب وتطويرها.