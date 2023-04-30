عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها|تعليمات هامة من «حقوق القاهرة» بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

امتحانات
امتحانات

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 . 

وقال الدكتور محمد سامح ، إن وقت امتحان الفصل الدراسى الثانى ساعة ونصف ، وعلى كل طالب التواجد قبل موعد الامتحان بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية ، وممنوع دخول الطالب بالموبايل أو الساعة الإلكترونية 

txt

مؤتمرات دولية بكليات جامعة القاهرة.. و"الإعلام": نركز على اختيار موضوعات لمواكبة الأحداث العالمية

txt

إجراءات عاجلة لتوفير جميع الأدوية لمنسوبي جامعة القاهرة

جامعة القاهرة 

وأعلن الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، عن اتخاذ مجلس الجامعة في جلسته أمس بتاريخ 29 أبريل 2023، برئاسة الدكتور محمد الخشت وبدعم كبير منه، عدة قرارات عاجلة لرفع مستوى الخدمة العلاجية لأعضاء صندوق العلاج بالجامعة، وذلك في إطار الحرص الدائم على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضاء صندوق العلاج، وتقديم بدائل عديدة لصرف الأدوية للسادة المستفيدين من صندوق الرعاية الطبية.

وقال المستشار الإعلامي، إن الدكتور محمد الخشت وجه بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، لمناقشة كافة المقترحات التي من شأنها التيسير على أعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما وجه بالبدء الفوري في إجراءات طرح مناقصة عاجلة لخدمات توفير الأدوية  للمستفيدين من الصندوق، وبحيث يتم التعاقد على نحو غير حصري وفي أسرع وقت مع عدد من مقدمي الخدمة بالإضافة إلى مقدم الخدمة الحالي وذلك حتى يكون هناك أكثر من مجموعة من الصيدليات متاحة أمام المستفيدين من صندوق العلاج وليست مجموعة واحدة كما كان يتم في السابق، وذلك تيسيرا للزملاء في التعامل مع بدائل عديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

مفاجآت غير سعيدة تنتظر المتهمين بمطاردة السائحة الأجنبية فى ميدان التحرير

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

موضوعات متعلقة

مؤتمرات دولية بكليات جامعة القاهرة.. و"الإعلام": نركز على اختيار موضوعات لمواكبة الأحداث العالمية

إجراءات عاجلة لتوفير جميع الأدوية لمنسوبي جامعة القاهرة

إعلام القاهرة: استراتيجيات تسويق المحتوى الرقمي من محاور المؤتمر العلمى للكلية

قررات جديدة لمجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعه الشهرى .. تفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على جوائز مسابقة "الفنجري البحثية"

آداب القاهرة تعلن عن تعليمات هامة قبل امتحانات نهاية العام .. تفاصيل

أخبار التعليم.. بيان عاجل من جامعة حلوان عن حريق كلية الهندسة.. انطلاق امتحانات التيرم الثانى في المواد غير المضافة للمجموع بالمدارس

أخبار الامتحانات| فرصة أخيرة للراسبين في "إعلام القاهرة".. ودار علوم تصدر تعليمات لطلاب الدراسات العليا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: دعوت الحكومة اليابانية لتشجيع شركات بلادها لضخ الاستمثارات في مصر..فيديو

النقض عن قاتل نيرة أشرف.. كان مدركا تماما ما يفعله وقت الجريمة

السيسي: ندعو لوقف إطلاق النار ونرفض التدخل الخارجي في شئون السودان.. فيديو

بيدي لا بـ يد عمر.. لماذا قرر الزعيم النازي هتلر التخلص من حياته في هذا اليوم؟

الخارجية السعودية: المملكة أجلت 5013 شخصا ينتمون لـ 100 دولة من السودان

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة ورخيصة .. طريقة عمل المجدرة بتكلفة اقتصادية

قبل ما تعمليه.. طبيبة تكشف معلومات غير متوقعة عن الفيلر واستخداماته

عضلة القلب ‎%‎16 ومش لاقي شغل| قصة رحيل المصور الصحفي سامح علي

لسبب غريب.. رجال يرتدون التنورة القصيرة في مترو دلهي

فيديو

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

مفاجأة في قضية عروس طنطا.. وعلاقة الجن والسحر بالجريمة |تغطية خاصة

هيفاء وهبي عن رمسيس باريس: كنت مكسوفة ولحنت لأول مرة.. وحنين تشبهني

انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ