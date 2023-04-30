قبل انطلاقها|تعليمات هامة من «حقوق القاهرة» بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات هامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال الدكتور محمد سامح ، إن وقت امتحان الفصل الدراسى الثانى ساعة ونصف ، وعلى كل طالب التواجد قبل موعد الامتحان بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية ، وممنوع دخول الطالب بالموبايل أو الساعة الإلكترونية

جامعة القاهرة

وأعلن الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، عن اتخاذ مجلس الجامعة في جلسته أمس بتاريخ 29 أبريل 2023، برئاسة الدكتور محمد الخشت وبدعم كبير منه، عدة قرارات عاجلة لرفع مستوى الخدمة العلاجية لأعضاء صندوق العلاج بالجامعة، وذلك في إطار الحرص الدائم على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضاء صندوق العلاج، وتقديم بدائل عديدة لصرف الأدوية للسادة المستفيدين من صندوق الرعاية الطبية.

وقال المستشار الإعلامي، إن الدكتور محمد الخشت وجه بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، لمناقشة كافة المقترحات التي من شأنها التيسير على أعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما وجه بالبدء الفوري في إجراءات طرح مناقصة عاجلة لخدمات توفير الأدوية للمستفيدين من الصندوق، وبحيث يتم التعاقد على نحو غير حصري وفي أسرع وقت مع عدد من مقدمي الخدمة بالإضافة إلى مقدم الخدمة الحالي وذلك حتى يكون هناك أكثر من مجموعة من الصيدليات متاحة أمام المستفيدين من صندوق العلاج وليست مجموعة واحدة كما كان يتم في السابق، وذلك تيسيرا للزملاء في التعامل مع بدائل عديدة.