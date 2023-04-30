عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراءات عاجلة لتوفير جميع الأدوية لمنسوبي جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، عن اتخاذ مجلس الجامعة في جلسته أمس بتاريخ 29 أبريل 2023، برئاسة الدكتور محمد الخشت وبدعم كبير منه، لعدة قرارات عاجلة لرفع مستوى الخدمة العلاجية لأعضاء صندوق العلاج بالجامعة.

وذلك في إطار الحرص الدائم على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضاء صندوق العلاج، وتقديم بدائل عديدة لصرف الأدوية للسادة المستفيدين من صندوق الرعاية الطبية.

وقال المستشار الإعلامي، إن الدكتور محمد الخشت ، وجه بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، لمناقشة كافة المقترحات التي من شأنها التيسير على أعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما وجه بالبدء الفوري في إجراءات طرح مناقصة عاجلة لخدمات توفير الأدوية  للمستفيدين من الصندوق، وبحيث يتم التعاقد على نحو غير حصري وفي أسرع وقت مع عدد من مقدمي الخدمة بالإضافة إلى مقدم الخدمة الحالي.

وتابع: وذلك حتى يكون هناك أكثر من مجموعة من الصيدليات متاحة أمام المستفيدين من صندوق العلاج وليست مجموعة واحدة كما كان يتم في السابق، وذلك تيسيرا للزملاء في التعامل مع بدائل عديدة.

وأوضح المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أنه وفقًا لقرارات مجلس الجامعة وتوجيهات رئيس الجامعة سيتم استمرار صرف الأدوية من مقدم الخدمة الحالي لحين انتهاء اجراءات ضم موردين جدد، مع السماح لمن يرغب من السادة المستفيدين من خدمات الصندوق -وبصورة اختيارية مؤقتة لحين تمام الطرح والتعاقد- بشراء الأدوية من الصيدليات الحكومية أو الصيدليات المتعاقدة مع مستشفيات التأمين الصحي، وفق الروشتة المعتمدة من مستشفى الفرنساوي، مع تقديم فاتورة ضريبية مختومة من جهة الشراء لصندوق العلاج واللجنة الطبية المختصة، وبحيث يتكفل الصندوق بسرعة رد مقابل شراء هذه الأدوية مخصوما منه نسب الخصم المقررة.

ولفت إلى أن هذا الأمر يخص أعضاء هيئة التدريس بجميع فئاتهم والعاملين بالمعاش، أما السادة العاملون بالخدمة تحت الستين، فكارنيهات التأمين الصحي الجديد التابع لوزارة التعليم العالي (مصر للتأمين) موجودة في الكليات والمعاهد التابعين لها وعليهم تسلمها فورا لأنهم أصبحوا على هذا النظام التأميني الجديد.

وأكد المستشار الإعلامي، أن الدكتور محمد الخشت أعلن أن صندوق الرعاية الطبية سيتحمل كافة تكاليف علاج العاملين التى لا يغطيها التأمين الخاص بشركة مصر للتأمين، وذلك عن طريق نفس كارنيه التأمين، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا عقد لقاءات تعريفية بحضور ممثلي شركة مصر للتأمين للتعرف على مزايا نظام التأمين الإجباري وطرق الاستفادة منه.

وقال المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة انتهى إلى تكليف الأستاذ الدكتور مصطفى الشاذلي بالإشراف على صندوق الرعاية الطبية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذها المجلس، فضلًا عن توجيه رئيس الجامعة توجيها.

وشدد أنه على المختصين بسرعة التجاوب والتعاون مع الزملاء أعضاء الصندوق ومساعدتهم، وزيادة أعضاء اللجنة الطبية وزيادة عدد العاملين بصندوق العلاج لسرعة تنفيذ الإجراءات، والاجتماع بشكل دوري أسبوعيا لإنهاء كافة العقبات وسرعة اعتماد القرارات الطبية والفواتير المستحقة.

ولفت إلى أنه لا توجد أية مديونيات على الجامعة لأية جهة علاجية، وتقوم الجامعة حاليًا من مواردها الذاتية بدعم صندوق العلاج لتغطية كافة النفقات التي تفوق بكثير موارد الصندوق.

txt

قررات جديدة لمجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعه الشهرى .. تفاصيل

txt

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على جوائز مسابقة "الفنجري البحثية"

وأوضح المستشار الإعلامي، أن العقبات الأخيرة في عملية صرف الأدوية جاءت نتيجة لعقبات عامة في سلاسل التوريد العالمية ، وسوف يتم حلها جذريا مع تمام اكمال التعاقد مع أكثر من جهة موردة، مؤكدًا استمرار إدارة الجامعة في دعم وتحسين الخدمة العلاجية إلى أقصى مدى حتى يتم تقديم الأفضل.

جدير بالذكر أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، تهتم بملف الخدمات والرعاية الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتبذل قصارى جهدها بتقديم خدمات طبية لائقة بهدف الحفاظ على سلامتهم، وقد لمس أعضاء الصندوق عبر السنوات الماضية مميزات الخدمة العلاجية المقدمة والتي تفوق أي نظام تأميني أخر خاصة مع عدم وجود حد تأميني وتكفل الجامعة بعلاج كل الحالات مهما بلغت تكاليف علاجها، وقد برز هذا الدور بشكل واضح منذ جائحة كورونا حيث تم تخصيص مستشفى قصر العيني الفرنساوي ومستشفى الباطنة كمستشفيات عزل للمصابين أو حالات الاشتباه من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالجامعة، وتحملت الجامعة كافة مصاريف العلاج الباهظة لجميع منتسبي الجامعة.

كما تم تقديم ميزة لأسر العاملين وأعضاء هيئة التدريس في تحمل الجامعة 50% من تكاليف علاج أقاربهم من الإصابة بفيروس كورونا، والإعفاء الكامل في حالة التعثر، والسماح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالعلاج بجوار مستشفيات الجامعة  في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمد من وزارة الصحة بنفس شروط العلاج الداخلي، وقامت الجامعة بالفعل بسداد الثمن المعادل لقيمة العلاج بمستشفياتها، كما توسعت الجامعة في الخدمات والتيسيرات وأوجه الدعم والامتيازات المُقدمة لمنسوبيها لتخفيف الأعباء عنهم، من بينها عدم فرض أعباء جديدة عليهم رغم الارتفاع الكبير لقيمة العلاج والأدوية عالميا، ودعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ يتجاوز 120 مليون جنيه كل عام، وتعظيم موارد الصندوق لتحسين الخدمات المقدمة بجهد ذاتي من بعض الجهات الخارجية، وتكليف أكبر سلسلة صيدليات لتوفير وصرف الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية في 235 فرعًا، والتي قدمت أداء جيدا لفترات طويلة عدا وقت قصير نسبيا مؤخرا بسبب عقبات سلاسل التوريد ، إلى جانب اطلاق القوافل الطبية لعلاج المسنين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في عدد من التخصصات الطبية.

الدكتور محمد منصور هيبة جامعة القاهرة المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت صندوق الرعاية الطبية الرعاية الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

أول صور للأم المتهمة بقتل وتقطيع ابنها لأجزاء بالشرقية

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

عيب والله.. شوبير يعنف حملات الهجوم على أحد لاعبي الأهلي

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 30-4-2023

ترشيحاتنا

أخبار تهمك.. مفاجأت في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 .. ورابط الأسماء الفائزة

هل ينهي هجوم أوكرانيا المضاد الحرب مع روسيا؟.. مفاجأة من الخبراء

أسعار السلع اليوم| تراجع 25 جنيها في الدواجن.. الكندوز يصل 280.. والبلطي بـ 70

بعد عودتها للساحة الفنية.. شيرين تتعاون مع نتفليكس وتحضر مفاجأة لجمهورها|شاهد

"الوثائقية" تعلن إنتاج فيلم عن كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سر وفاة الشباب بالجلطات القلبية

متحور اركتوروس الجديد يهدد العالم .. هل تعود الكمامات ؟

ماجد المصري فى ندوة "صدى البلد": ياسمين عبدالعزيز "بتقلب" التصوير ضحك.. ومحمد سامي "رقصني" في جعفر العمدة

ابن الجن.. اكتشاف جثة رضيع يشبه العفريت داخل مستودع مهجور بالمكسيك

فيديو

أم تقتل ابنها في الشرقية.. علام عثرت النيابة داخل منزل المتهمة؟ فيديوجراف

غير متوقع.. هبوط كبير في أسعار الذهب والاستقرار يسيطر على الدولار

ماجد المصري فى ندوة "صدى البلد": ياسمين عبدالعزيز "بتقلب" التصوير ضحك.. ومحمد سامي "رقصني" في جعفر العمدة

نادين الراسي تبكي على الهواء بعد سماع أغنية لشقيقها الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ