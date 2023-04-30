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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قررات جديدة لمجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعه الشهرى .. تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

واستعرض المجلس تقدم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر وإدراج جامعة القاهرة في  المربع الذهبى ضمن أفضل 25% عالميا في تصنيف سيماجو  Scimago  الدولي، وتصدرها المؤسسات المصرية وانفرادها من بينها في الفئة الأولى الأعلى  Q1 Best quartile، فيما جاءت 9 جامعات مصرية أخرى ضمن الفئة الثانية لأفضل 50% بالتصنيف Q2، وجاءت أقرب جامعة مصرية بعد جامعة القاهرة بفارق 1381 مركزًا لصالح جامعة القاهرة في المؤشر العام مما يعكس التفوق الكبير لجامعة القاهرة طبقا للمعايير الدولية.

وصرح الدكتور الخشت، أنه في إطار التطوير المستمر للعملية التعليمية تم  استحداث برنامج "علوم تكنولوجيا النانو" لمرحلة البكالوريوس المشترك بين كلية العلوم وكلية النانو تكنولوجي، كأول برنامج بكالوريوس في هذا المجال وكخطوة جديدة بعد إنشاء وافتتاح كلية النانو تكنولوجي ككلية للدراسات العليا، ووافق المجلس على إضافة مرحلة البكالوريوس بها بعد نجاحها الكبير في مجال الدراسات العليا، كما أضاف رئيس جامعة القاهرة أنه تم إنشاء برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإيطالية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.

وفي إطار تطوير البحث العلمي في مجال الدراسات الإعلامية، وافق المجلس على إصدار مجلة علمية لمركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام وعنوانها "مجلة بحوث ودراسات المرأة والإعلام"، وتكون مجلة ربع سنوية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية كل ثلاث شهور.

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وشدد الدكتور الخشت رئيس الجامعة على ضرورة إخضاع المجلات العلمية بعامة لمعايير صارمة في التحكيم و النشر وانتقاء البحوث طبقا لمعايير دولية والخروج من نطاق الانشائية والتكرار والاجترار، مع التركيز على البحوث ذات المردود على الواقع وخدمة قضايا وإشكاليات المجتمع سواء على المستوى القومي أو العالمي. كما وجه بضرورة خضوع المجلة الجديدة في مجال بحوث ودراسات المرأة والإعلام لهذه المعايير الصارمة منذ اللحظة الأولى لإنشائها حتى تمثل إضافة حقيقية وجادة.

وقد وافق المجلس أيضا على مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمركز الديموجرافي بالقاهرة في كافة الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية والطلابية، ومذكرة التفاهم بين الكلية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما وافق المجلس على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على مذكرة تبادل طلابي بين كلية الآداب بالجامعة وجامعة كيوشو باليابان.

ووافق المجلس على تعديلات بعض بنود لائحة الدراسات العليا بكلية الزراعة، والتعديلات التي أقرتها لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات على برنامج الزراعات المحمية باللغة الإنجليزية وذلك ضمن البرامج المستحدثة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الزراعة.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على التعديلات المقترحة للائحة الدراسات العليا بكلية الدراسات الأفريقية العليا ومنها إضافة مادة التفكير النقدي وتعديل ساعات الامتحان، ومقترح إنشاء الدبلوم المهني "الانثروبولوجيا الطبية" بقسم الانثروبولوجيا بالكلية.

ووافق المجلس على التعديل الجزئي في عنوان لائحة برنامج الإرشاد الأثري بكلية الآثار ليصبح "برنامج الإرشاد الأثري والسياحي"، ويراعي تطبيق القواعد واللوائح المنظمة. كما اعتمد المجلس تعديل ساعات في كافة كليات ومعاهد الجامعة.

على جانب آخر ناقش المجلس توسع أساليب رفع مستوى الخدمة العلاجية لأعضاء صندوق العلاج وذلك في إطار الحرص الدائم على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضاء صندوق العلاج، حيث شدد الدكتور محمد الخشت على انتهاج كافة الوسائل الممكنة لتحسين الخدمة العلاجية وتقديم تيسيرات وبدائل متعددة لأعضاء صندوق العلاج بالجامعة.

مجلس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت لتعليم العالي تصنيف سيماجو كلية العلوم وكلية النانو تكنولوجي

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