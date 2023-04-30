النقل تتعاقد مع كوريا الجنوبية على بناء سفينتين بـ 62 مليون دولار

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن الوزارة اختارت الطريق الصعب بشأن تطوير شركة القاهرة للنقل البحري والعبارات، موضحًا أنها بدلا من الاستغناء عن العمالة الزائدة قررت زيادة أسطولها البحري.

وأضاف أن الوزارة تعاقدت مع شركة ديسون dae sun الكورية الجنوبية، لبناء ٢ سفينة تجارية بقيمة٣١ مليون دولار لكل سفينة وبحمولة ١٤ ألف طن لكل واحدة منهم لصالح شركة القاهرة، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى التعاقد على ٤ سفن أخرى بقرض ميسر من كوريا الجنوبية.

جاء ذلك على هامش توقيع عقود بناء عدد ٢ سفينة تجارية متعددة الأغراض لصالح وزارة النقل وذلك بالتعاون مع الجانب الكوري الجنوبي بحضور رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة موانىء البحر الأحمر ورئيس شركة القاهرة للعبارات وقيادات شركة ترسانة ديسون dae sun الكورية الجنوبية، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.