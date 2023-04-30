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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس برلمان شبه جزيرة القرم: السياسة الأمريكية بها إبادة جماعية للشعب الأوكراني

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

وصف رئيس برلمان شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا بأنها إبادة جماعية للشعب الأوكراني.

وقال كونستانتينوف: "تنتهج الولايات المتحدة سياسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني. وهدفهم النهائي هو قتل شعب أوكرانيا حتى يحدث انحطاطها بالكامل. بالنسبة للغرب، هذا ليس نوعًا من الخط الأحمر ولا حتى ضمنيًا الخسائر. هذا، إن لم يكن الهدف الرئيسي، هو الهدف الحقيقي للغرب”.

وأوضح أن الولايات المتحدة تتفهم أن "الوهم الحالي، الذي يسمح للأوكرانيين بالوقوف ضد الروس وروسيا"، سوف يمر قريبًا، وبعد ذلك سوف يجتمع "سكان أوكرانيا السابقة" وسكان روسيا.

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وقال كونستانتينوف، متحدثًا عن الوضع في أوكرانيا: "لكن في الوقت الحالي، هؤلاء الناس تحت غطاء الغرب ويذهبون بخنوع إلى المذابح الجماعية. والغرب لا ينوي أن يشفق عليهم أو ينقذهم".

وأكد كونستانتينوف أن سلطات كييف الحالية "تسحقها مشكلة واحدة - المسؤولية تجاه رعاتها".

أمريكا روسيا أوكرانيا الولايات المتحدة السياسة الأمريكية شبه جزيرة القرم إبادة جماعية

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