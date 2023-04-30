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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 20 طن زيوت طعام مستعملة يعاد تدويرها داخل مصنع غير مرخص بطنطا

وكيل التموين بالغربية
وكيل التموين بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من مصادرة 20 طن زيوت طعام مستعملة يعاد تدويرها داخل مصنع غير مرخص بطنطا، بغرض إعادة طرحها للبيع فى الأسواق والتربح ماليا من وراء الغش والخداع، مما يعرض صحة وحياة المواطنين للخطر.

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وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الخولى مدير الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ رئيس الرقابة التموينية  بطنطا ، وتم ضبط 20000 كيلو زيوت مستعملة و538كيلو ماده الدياتوميت تستخدم لتبييض وترشيح الزيوت القديمة بعرض تدويرها وإعادة طرحها للبيع فى الأسواق، ومعدات وآلات داخل المصنع.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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