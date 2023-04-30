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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الدولار وارتفاع اليورو.. تطورت أسعار العملات الأجنبية خلال شهر أبريل

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية علي مدار شهر أبريل

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار شهر أبريل 2023   .

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي ،فيما  ارتفع اليورو والجنيه الأسترليني وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  مستهل تعاملات اليوم الأحد 30 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار أغلاق بداية شهر أبريل الجاري.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي 

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد ختام تعاملات شهر ابريل2023  مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

 ارتفعت سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد  مسجلة  33.71جنيه للشراء و34.07جنيه للبيع مقابل 33.70 جنيه للبيع سعر بداية تعاملات شهر أبريل بارتفاع 37 قرش .

وصعد سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد ليسجل 38.27جنيه للشراء و 38.81جنيه للبيع مقارنة 38.32 جنيه للبيع  بزيادة 49 قرش خلال شهر واحد.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 33.26 جنيه للشراء و34.67جنيه للبيع مقارنة 33.84 جنيه بزيادة 83 قرشا.

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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 28-4-2023

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سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم.. تفاصيل

 

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر 

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو  33.71جنيه للشراء و34.07 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 38.27جنيه للشراء و38.81 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.26 جنيه للشراء و34.67 جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.84جنيه للشراء و30.95 جنيه 

 سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.98جنيه للشراء و34.12جنيه للبيع مقارنة 33.56جنيه للبيع بارتفاع 56 قروش علي مدار تعاملات الشهر 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 38.76 جنيه للشراء و 38.92جنيه للبيع مقارنة 38.19جنيه بداية شهر أبريل الجاري بارتفاع 73 قرشا .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.47جنيه للشراء و34.62 مقارنة 33.83جنيه للبيع بزيادة 79 قرشا .

العملات العملات الاجنبية سعر الدولار اليورو شهر ابريل

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