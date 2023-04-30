عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس وزراء اليابان : مصر تمتلك بنية تحتية هائلة ومناطق اقتصادية واعدة

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس وزراء اليابان عن بالغ سعادته بالزيارة التى قام بها اليوم إلى المتحف المصرى الكبير، وما يمثله من رمز للصداقة والتعاون بين مصر واليابان.

وأشاد "كيشيدا" بنتائج المباحثات المثمرة التى أجراها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، معرباً عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع مصر.

وفى هذا السياق، أكد رئيس وزراء اليابان أن مصر تمتلك بنية تحتية هائلة، ومناطق اقتصادية واعدة، وقد ازدادت جاذبية السوق المصرى أمام الشركات اليابانية فى السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم فى زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر.

وأعرب كيشيدا عن تطلع بلاده فى المساهمة بشكل أكبر فى جهود التنمية فى مصر، وخاصة فى مجالات الاقتصاد الأخضر، للاستفادة مما تملكه الشركات اليابانية من خبرات. 

كما أكد تطلع الجانب اليابانى لاستغلال الزيارة المقبلة لـ حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار إلى اليابان، من أجل تعريف الشركات اليابانية بمزيد من فرص الاستثمار فى مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن اعتزاز مصر وتقديرها لعلاقات التعاون مع اليابان والتى تمتد عبر عقود، مشيداً بإسهامات اليابان فى جهود التنمية فى مصر.  

كما أكد مدبولى ترحيب مصر الكبير بالاستثمارات اليابانية، مشيراً إلى أنه زار أمس مصانع شركة سوميتومو اليابانية، والتى سوف تفتتح العام القادم أكبر مصنع لها فى العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى قيام الحكومة بمنح شركتى "يازاكى"، و"سوميتومو" اليابانيتين الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مشروعات لهما بمصر، والحكومة تتطلع لمنح هذه الرخصة لمزيد من الشركات اليابانية فى المستقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

اجتماع عاجل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة لمناقشة ملف تظلم كهربا ومرتضى منصور

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

ترشيحاتنا

عبر البوابة الحكومية.. وظائف خالية جديدة قدم الأن

مفاجأة صادمة.. كشف استعدادات الغرب السرية لـ الحرب ضد روسيا قبل دخولها أوكرانيا

مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بملهى ليلي في المملكة المتحدة

محامية تتقدم ببلاغ ضد بلوجر "الفيديو الفاضح" لأطفالها

السفير البريطاني بالرياض: عملية الإجلاء من السودان صعبة

فضل صلاة المغرب في وقتها طوال شوال.. 6 أسباب تجعلك تصليها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألم البطن أثناء الأكل يدل على 9 أمراض | اكتشفها

قبل ساعات من البدء .. شاهد أغرب إطلالات المشاهير في حفلاتMet Gala

حظ الأهلي.. أحداث شغب "الترجي" تهدد الفريق التونسي بالحرمان من جمهوره

خلي بالك.. حدوث هذا الأمر أثناء النوم دليل الإصابة بـ السرطان

فيديو

خناقة ويجز وعمرو مصطفى.. الأخير اتهمه بشراء أغنياته والموزّع يرد| «فيديوجراف»

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

تفاصيل وفاة الحسناء المغربية نورا الزوبير أثناء مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ