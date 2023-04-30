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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية..الجيش السوداني يعلن تمديد الهدنة بعد وساطة سعودية أمريكية

صدى البلد

أعلن الجيش السوداني اليوم تمديد الهدنة 72 ساعة بناء على مساعي الوساطة الأميركية السعودية.

وقال الجيش السوداني، نأمل أن يلتزم الدعم السريع بمتطلبات الهدنة وجاهزون للتعامل مع أي خروقات. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقد أعلن أعلن الجيش السوداني يوم الخميس الماضي أيضا تمديد الهدنة 3 أيام بناء على وساطة سعودية أمريكية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في وقت سابق، إنه يحاول مع وزير الخارجية الأمريكي التوسط لوقف إطلاق النار في السودان.

وأضاف جوتيريش، أحرزنا بعض النجاح في الوساطة لوقف إطلاق النار في السودان لكن ليس بالدرجة المطلوبة. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تركز على تمديد وقف إطلاق النار في السودان بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع.

وأشار بلينكن، إلى أن الولايات المتحدة تعمل على التخفيف من حدة الصراع في السودان ما يساعد في عمليات الإجلاء الجوي، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار ساعد في عمليات الإخلاء الجوي للرعايا الأجانب من السودان. 

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