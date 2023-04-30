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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: قرابة ألف مواطن غادروا السودان

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، إنها ساعدت قرابة ألف مواطن أمريكي على مغادرة السودان، مضيفة أنها تعمل على عملية نقل ثانية لرعاياها إلى بورتسودان، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها من الذهاب إلى منطقة وادي سيدنا قرب العاصمة الخرطوم بسبب التهديدات الأمنية في المنطقة.

ودعت الخارجية الأمريكية، رعاياها إلى تجنب مطار وادي سيدنا في السودان اعتبارًا من اليوم، بسبب التهديدات الأمنية.

وأعلن الجيش السوداني اليوم تمديد الهدنة 72 ساعة بناء على مساعي الوساطة الأميركية السعودية.

وقال الجيش السوداني، نأمل أن يلتزم الدعم السريع بمتطلبات الهدنة وجاهزون للتعامل مع أي خروقات. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

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