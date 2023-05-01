عمرو سعد يكشف كواليس مسلسل الأجهر: كينيا شبه مسطرد والأرض لونها أحمر

خصص برنامج "الحكاية" فقرة خاص مع أبطال مسلسل الأجهر، للحديث عن كواليس المسلسل والتصوير خارج البلاد.

وقال الفنان عمرو سعد، إن التصوير في كينيا مكلف للغاية، وذلك لغياب الإمكانيات هناك، متابعا: "الناس كانت بتقول عمرو سعد بيكرر".

واسترسل:"كنت بفكر أعمل شخصية بطل شعبي مصري في شكل وعلاقات جديدة.. وخلال التفكير شاهدت بعد المقاطع رقص للأطفال في كينيا على إنستجرام".

وأكمل: "الأرض في كينيا لونها أحمر..وهي أرض خصبة وغنية بالمعادن"، متابعا:" تجربة المسلسل وصلتني لمرحلة صنايعي الذهب وأقدر أعرف الذهب الحقيقي من المزيف".

وأوضح أن العاصمة الكينينة تشبه مسطرد، متابعا:" كنا بنصور في غابة مفتوحة وفريق التصوير كان عايش وسط الحيوانات".