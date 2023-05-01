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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان في ندوة بالعريش

مقاصد الأديان في
مقاصد الأديان في حفظ الأوطان في ندوة بالعريش

انطلقت تنظم مديرية أوقاف شمال سيناء، فعاليات  الأسبوع الدعوى التثقيفي تحت عنوان الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد  الأديان بعقد ندوة دينية بمسجد النصر بالعريش، شمال سيناء، بعد صلاة العشاء، تحت عنوان الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد  الأديان، والذى تستمر فعالياته حتى يوم  الأربعاء ٢٠٢٣/٥/٣م.،  برعاية  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
 

 مقاصد الشریعة الإسلامیة:

 

حاضر  في الندوة فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، ( متحدثاً) عن أهمية مقاصد الشریعة الإسلامیة المتمثلة في تحقیق منافع العباد في العاجل والآجل ،وسعیھا لجلب المصالح للعباد ودفع المضار عنھم ، ومراعاتھا لحقوق الإنسان التي تكفل الحیاة الكریمة السعیدة  المتفق علیھا بین العقلاء في مختلف الدیانات والتوجھات.

 

 وینبغي السعي إلى الاستفادة منھا  في الحياة الواقعية، للتوافق على ما یصلح حال الناس في دینھم ودنیاھم.

 

ثم أعقبه فضيلة الشيخ  محمد عزام  إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش، (متحدثاً ) عن مكانة الوطن من الكليات الضرورية لمقاصد الشريعة الإسلامية ، وأهمية تفعيل هذا المقصد فى حياتنا للإرتقاء بالوطن وازدهاره.
 

كما قدم فقرة الابتهالات والمدائح  النبوية  ،فضيلة الشيخ سعد عمر إمام وخطيب مسجد أم القرى ( مبتهلاً).


حضر الندوة  فضيلة الشيخ عبد الباقي جودة مدير الدعوة ، وفضيلة الشيخ صلاح حسيني رئيس الإرشاد ونشر الدعوة ، وعدد من قيادات الدعوة بالمديرية ، وجمع غفير من أهالى شمال سيناء،  ورواد مسجد النصر الكرام.

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