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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أعمال صلاح طاهر والحجيلان ومحمد رزق في “ثلاثية الحنين” بضي الزمالك.. الأحد

صدى البلد

تنطلق بأتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، مساء الأحد 7 مايو بجاليري ضي الزمالك، ثلاثة معارض تشكيلية شخصية تحت عنوان “ثلاثية الحنين”، وتستمر لمدة شهر.
المعرض الأول للفنان المصري الكبير صلاح طاهر أحد العلامات الكبيرة في الفن التشكيلي، ويضم 100 لوحة من مقتنيات الشيخ الراحل محمد سعيد فارسي أمين مدينة جدة الأسبق، وتعرض لأول مرة في القاهرة.

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والمعرض الثاني لمنحوتات الفنان المثال الكبير عاشق النحاس الراحل محمد رزق، الذى استعانت به مؤسسات عديدة لتجميل واجهاتها وأبهائها.
أما المعرض الثالث فهو للفنان السعودي الكبير الراحل فهد الحجيلان، أحد أبرز نجوم الحركة التشكيلية السعودية وعاشق مصر والمولود في واحدة من أقرب البيئات المصرية للجغرافية والبيئة السعودية، مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية التي عاش فيها سنوات الطفولة والصبا، وتأثر فنه كثيرا بها.
يذكر أن أتيليه العرب للثقافة والفنون يختتم معرض الفنان الدكتور رضا عبد السلام، المنعقد حاليا بقاعات ضي المهندسين، مساء الإثنين 8 مايو، بعد انعقاد دام أكثر من شهرين وسط حضور كبير لعشاق الفن التشكيلي وطلاب الجامعات.

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