مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات بعد تطبيق الساعة الصيفية

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، خاصة ينتظرها الكثير من الصائمين للست من شوال، لمعرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023 ، 11 شوال 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023 ، 11 شوال 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 4:38 ص

الشروق: 6:13 ص

الظُّهْر: 12:52 م

العَصر: 4:29 م

المَغرب: 7:32 م

العِشاء: 8:57 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 4:38 ص

الشروق: 6:13 ص

الظُّهْر: 12:52 م

العَصر: 4:29 م

المَغرب: 7:32 م

العِشاء: 8:57 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 4:40 ص

الشروق: 6:16 ص

الظُّهْر: 12:58 م

العَصر: 4:36 م

المَغرب: 7:39 م

العِشاء: 9:05 م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

الفجْر: 4:36 ص

الشروق: 6:12 ص

الظُّهْر: 12:53 م

العَصر: 4:32 م

المَغرب: 7:35 م

العِشاء: 9:01 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 4:28 ص

الشروق: 6:02 ص

الظُّهْر: 12:41 م

العَصر: 4:16 م

المَغرب: 7:19 م

العِشاء: 8:43 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:46 ص

الشروق: 6:17 ص

الظُّهْر : 12:52 م

العَصر: 4:24 م

المَغرب: 7:28 م

العِشاء : 8:50 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجْر : 4:45 ص

الشروق: 6:16 ص

الظُّهْر : 12:50 م

العَصر: 4:21 م

المَغرب: 7:25 م

العِشاء : 8:46 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 5:08 ص

الشروق: 6:37 ص

الظُّهْر : 1:08 م

العَصر: 4:36 م

المَغرب: 7:41 م

العِشاء : 9:00 م

الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 4:46 ص

الشروق: 6:14 ص

الظُّهْر : 12:46 م

العَصر: 4:12 م

المَغرب: 7:17 م

العِشاء : 8:36 م