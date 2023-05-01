سيد معوض: ديانج والسولية بعيدان عن مستواهما.. وأنصح كولر بإراحة الاساسيين قبل لقاء الترجي

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أعاد إليه ذكريات تصفيات كاس العالم 2010 مع منتخب مصر، خصوصا لقاء مصر والجزائر، رغم عدم التأهل في النهاية، لكن الفراعنة كان لديهم توفيق في بعض المباريات منها مواجهة زامبيا.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "اسم النادي الأهلي كبير، وجميع الفرق المنافسة تقلق من مواجهته على مر التاريخ، والتوفيق كان حليف الفريق الأحمر خصوصا بعد إضاعة ركلة جزاء من الرجاء، وكان سيناريو الشوط الثاني سيكون مختلف تماما".

وأضاف: "لاعبي الأهلي (عملوا اللي عليهم) أمام الرجاء المغربي، والفريق قادر على عبور الترجي التونسي، ومارسيل كولر بدأ يتعلم كثيرًا في إفريقيا، وفي أخر عشر دقائق لو كان الفريق الأحمر طامع في الفوز كان سيحقق الانتصار في النهاية في ظل المساحات الكثيرة في دفاع المنافس".

وواصل: "محمود متولي مدافع جيد ويبدأ اللعب بشكل رائع من الخلف، لكن ميزة ياسر ابراهيم في الالتحامات والقوة التي يتمتع بها، وكنت سعيد بوجود ياسر في المباراة وكان نجم الفريق، وكولر وصل إلى التشكيلة الأفضل الآن بعدما قام بتجربة العديد من العناصر في بداية الموسم".

وأكمل: "اليو ديانج والسولية ليسوا في أفضل مستوياتهما مع الأهلي مؤخرًا، وأرى أن من الوارد مشاركة أحمد قندوسي خلال الفترة المقبلة في وسط الملعب، وعلي معلول كان من أفضل اللاعبين في المباريات وقدم مستوى دفاعي مميز خلال اللقاء".

وزاد: "كولر لديه مواجهات مهمة في المرحلة المقبلة، وعليه إراحة بعض العناصر الأساسية في مواجهات الدوري، خصوصا قبل لقاء الترجي في نصف نهائي افريقيا".

وأضاف: "بيرسي تاو تألق بشكل واضح مع الأهلي منذ لقاء صن داونز، وباستثناء المباراة الأخيرة فأنه قدم مستوى جيد في المباريات".

وأتم: "فلافيو مهاجم الأهلي السابق كان يجيد اللعب برأسه جيدًا، على عكس جون أوتاكا كان مهاريًا بقدمه وقادر على المراوغة، وهو من أفضل اللاعبين الذين احترفوا في مصر وكان من أهم لاعبي نيجيريا".