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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عبدالله محمود: لم أهتم بحجم دور «شكلب» في «رسالة الإمام»

أحمد عبدالله محمود
أحمد عبدالله محمود

أكد الفنان أحمد عبدالله محمود، أنه سعيد بالمشاركة في مسلسل رسالة الإمام، وبخاصة أنه لم يتم الاهتمام بالأعمال التاريخية الدينية لسنوات طويلة، موضحًا: «أشكر كل القائمين على هذا الأمر، مسلسل رسالة الإمام فيه أكثر من شق تاريخي وديني وتعليمي، الموضوع غني من كل الجوانب».

وأضاف خلال حواره على قناة سي بي سي: «بالنسبة لشخصية شكلب التي جسدتها في المسلسل، فإنني أتعامل مثل أبي الفنان الراحل عبدالله محمود وهو أنني لا أختار الدور وفقا لحجمه، فقد شاركت في 5 أو 6 حلقات، ولكن هناك أحداث كثيرة قائمة على الشخصية».

وتابع: «ركوب الخيل والتمرن على السيوف أمر مرهق بالنسبة لي، لكنني كممثل أحب المذاكرة والتمرينات على اللغة العربية حتى أحصل على الإشادة وأحمد الله على أن الناس شعرت بكل ذلك وأشادت بالمسلسل».

وأشار، إلى أن الممثل لديه حالة من التحدي مع الذات من أجل إجادة العمل، فقد كان لديه تحديات عديدة في المسلسل منها إجادة اللغة العربية وإجادة ركوب الخيل، وبالتالي فإن كل ممثل يكون لديه الرغبة في أن يتحدث باللغة السليمة، وهناك أفراد في اللوكيشن يقومون بتصحيح اللغة العربية.


 

أحمد عبدالله محمود رسالة الإمام مسلسل رسالة الإمام قصواء الخلالي

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