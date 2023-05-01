موقف كهربا من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق، توقعه عن موقف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، من المشاركة مع ناديه أمام الزمالك، في مواجهة السوبر المصري المقبلة في الإمارات.

وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية إنه هناك اتجاه لدى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، لتخفيف عقوبة كهربا مع تغريمه ماليا، خلال اجتماعها، اليوم، الذي من المقرر أن يتم إصدار خلاله الحكم النهائي بشأن عقوبة كهربا.

موقف كهربا النهائي من المشاركة في السوبر

أضاف فاروق أن الأقرب هو عدم مشاركة محمود كهربا مع النادي الأهلي خلال مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك، في اللقاء المقرر إقامته بدولة الإمارات، مساء الجمعة المقبل.

وتقدم الزمالك بشكوى لاتحاد الكرة، ضد محمود كهربا لاعب الأهلي بسبب هتافه مع جماهير الأحمر بعد قمة الفريقين في يناير الماضي ببعض العبارات والألفاظ التي حملت تجاوزًا تجاه القلعة البيضاء.



واتخذت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار عزت خميس، قرارًا بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه، بسبب شكوى الزمالك ضده.



وتقدم الأهلي باستئناف على العقوبة، ليتم الإعلان عن تعليق العقوبة.

ويرفض الزمالك مشاركة كهربا في مباراة السوبر، ويدرس الانسحاب من المباراة بسبب ذلك.

