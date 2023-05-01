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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سواعد مصرية.. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال احتفالية عيد العمال

“سواعد مصرية”
“سواعد مصرية”

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان “سواعد مصرية”، وذلك خلال احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر.

وفى سياق متصل، قدم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لجيش مصر العظيم والشرطة الباسلة وعمال مصر.

وأضاف  رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: “أتى احتفالنا هذا العام بعيد العمال وسط تحديات عالمية وإقليمية ضخمة، بدأت بفيروس كورونا، والآن الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى الأزمات التي تهدد الاستقر ار العالمي ومن بينها مصر”.

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: “والنتيجة ارتفاع معدلات التضخم فى كل العالم وزيادة أسعار السلع”، لافتا إلى أنه كان للعمال النصيب الأكبر والمباشر لتلك الأزمات،  من الإغلاق المؤقت إلى ارتفاع أسعار مواد الإنتاج، وكانت لسياسة القيادة السياسية الأثر الأكبر فى التخفيف بالإجراءات والقرارات الحاسمة من زيادة الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات ورفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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