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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل

أحداث ملعب رادس
أحداث ملعب رادس

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري للبث في أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل بملعب رادس بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد ملعب رادس أحداثا مؤسفة من قبل جماهير الترجي نتيجة اشتعال النيران وتوقف المباراة أكثر من مرة من قبل حكم المباراة.

ومن المقرر أن يطلع مسئولو الكاف على تقرير حكم المباراة والمراقب من أجل أخذ الإجراءات المناسبة بشأن أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل.

وتمكن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من الصعود إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة نادي الترجي التونسي.

واستطاع النادي الأهلي إقصاء نادي الرجاء البيضاوي من دور ربع نهائي دوري الأبطال بعد الفوز بهدفين دون رد بمجموع اللقائين ذهاباً وإياباً.

ونجح الترجي التونسي في الإطاحة بنادي شبيبة القبائل الجزائري من المسابقة القارية بعد الفوز بهدفين دون رد في مجموع المباراتين ذهاباً وإياباً بدور الثمانية من بطولة دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 13 أو 14 مايو المقبل في تونس

وتٌقام مباراة العودة بين الفريقين في القاهرة أحد يومي 19 أو 20 مايو القادم.

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