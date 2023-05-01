نجم الترجي يصدم جماهيره: الأهلي المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا

أكد سامي العروسي نجم الترجي التونسي أن الأهلي المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
قال سامي العروسي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي فريق كبير والمواجهة ضد الترجي ستكون كبيرة للغاية".
أضاف: "يبقى الأهلي المرشح الأول لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، ولكن الترجي لديه خبرات مميزة يمكن أن تقوده إلى النهائي"
وواصل: "الترجي يعاني من غيابات كثيرة مثل حمدو الهوني وبن عياد وضغط مباريات كبير في الكأس والدوري كل تلك العوامل ستكون مؤثرة"
واختتم:"الترجي يلعب بدون أجنحة هجومية وهذا اضطر المدرب إلى تغيير الخطة"