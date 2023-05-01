تعرف علي موعد الجزء الرابع من مسلسل اللعبة

كشفت منصة شاهد vip عن موعد طرح مسلسل اللعبة 4 ، والذي كان من المقرر طرحه قبل شهر رمضان الماضي الا ان تقرر تاجيله .

ومن المقرر عرض مسلسل اللعبة في جزءه الرابع يوم 18 مايو المقبل علي منصة شاهد vip ، بواقع عدد من الحلقات اسبوعيا .

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد ان طرح بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

قصة مسلسل اللعبة

تدور أحداثه حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي

أبطال مسلسل اللعبة

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.