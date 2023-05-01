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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدث عن حصار الخرطوم| هل تنبأ مسلسل "ذا سيمبسونز" بما يجري في السودان؟

صدى البلد

مع كل حدث ذو اهتمام عالمي، يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن مسلسل "ذا سيمبسونز" الكرتوني الشهير سبق أن تنبأ بالحدث نفسه.

آخر هذه المنشورات تدّعي أن المسلسل تنبأ في حلقة عُرضت قبل سنوات بالنزاع الجاري حاليا في السودان.

إلا أن الادعاء خطأ، والصورة المتداولة هي من مشهد عن أحداث جرت في السودان في القرن التاسع عشر بحسب وسائل إعلام أمريكية.

تبدو في الصورة إحدى شخصيات "ذا سيمبسونز" إلى جانبه طير حمام. وكُتب في الترجمة أسفل الشاشة "ربما يحمل أخبارا عن حصار الخرطوم".

وقال الناشرون إن المسلسل تنبأ في إحدى حلقاته السابقة بالنزاع الحالي في السودان.

وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل أكثر من 500 شخص وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة الاتحادية في السودان، ولكن قد يكون عدد الضحايا أكثر من ذلك نتيجة القتال المستمر.

حقيقة المشهد
لكن الحديث عن أن مسلسل "ذا سيمبسونز" تنبأ بالنزاع الحالي في السودان لا صحة له.

فالبحث العكسي عن الصورة المتداولة يرشد إلى مواقع تضم المشهد نفسه مع الإشارة إلى أنه من حلقة للمسلسل بعنوان "How Muched is That Birdie in the Window".  

وهذه الحلقة هي السابعة من الموسم الثاني والعشرين لمسلسل "ذا سمبسونز" وقد عرضت للمرة الأولى في 28 نوفمبر 2010".

تدور أحداث الحلقة حول قيام بارت وهو أحد أفراد عائلة "ذا سمبسونز" بالعناية بطائر حمام زاجل كان جناحه مصابا.

وأصبح بارت مقربا من الطائر وقرر تدريبه على حمل الرسائل بعد أن شاهد مقطعا عن دور الحمام الزاجل في الحرب العالمية الثانية.

وفي أحد مشاهد الحلقة يصل الحمام إلى السيد بورنز الظاهر في صورة المنشورات فيقول عندئذ جملة "ربما يحمل الطائر مستجدات عن حصار الخرطوم".

وبالعودة إلى التاريخ، فإن حصار الخرطوم هو حدث امتد بين عام 1884 و1885 ولا شأن له بالتطورات الأخيرة.

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