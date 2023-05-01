حسن شحاتة: سندعم عمال المصانع المتعثرة

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن هناك دعما لـ العمال الذين يعانون من تعثر مصانعهم، من خلال صندوق إعانة الطوارئ لـ العمال.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال كلمته بـ الاحتفال بعيد العمال، بحضور الرئيس السيسي: مستمرون فى خطة التدريب المهني، والتى تتم من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، ومن خلال مبادرة مهنتك مستقبلك.

وأوضح أن هناك تطويرا لـ الورش بالتعليم الفني، لـ التماشي مع مطالب سوق العمل، وأن هناك اهتماما بقادرون باختلاف، معلقًا أنه من يناير حتى إبريل تم فحص 26 منشأة لمعرفة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بشغيل ذوى القدرات.