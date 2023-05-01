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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذار بكارثة.. زلزال عنيف يضرب منطقة البركان في روسيا

صدى البلد

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ، منطقة بركان شيفلوتش في كامتشاتكا شرق روسيا.

وأفادت المصلحة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا، أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب منطقة بركان شيفلوتش على عمق كيلومترين، وشعر به الناس في قرية كليوتشي.

ولم تفيد الأنباء حتى الآن بوقوع ضحايا أو إصابات خلال الزلزال.

زلزال قوي يضرب مدينة بيتونج في إندونيسيا

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، عن وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر قبالة مدينة بيتونج شمالى إندونيسيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية في بيان لها، إن الزلزال وقع على عمق 28.6 كيلو متر شرقى مدينة بيتونج بإندونيسيا مساء أمس الأحد.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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