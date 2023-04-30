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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال
زلزال

أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، بأن زلزالا جديدا ضرب منطقة جليخان في أديامان التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع على عمق حوالي 12 كيلومترا تحت الأرض.

ووقعت خمسة زلازل في منطقة الكارثة منذ الساعات الأولي من ساعات مساء اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر تقرير لإدارة الكوارث والطوارئ التركية، من أنه في حالة وقوع زلزال بقوة 7.9 ريختر، فإن أحياء جوكجلر وتاسوكاغي وأيكوت وسيغدملي وجيرباجي ستكون معرضة لخطر كبير بسبب الأضرار الهيكلية في ييرليس، مشيرة إلي أن منطقة دوزكوي، ستتعرض لانهيارات أرضية وسقوط الصخور بسبب الزلزال.

وتم الكشف عن أن المنطقة الأخرى، التي من المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً من الزلزال، وهي منطقة تشايكارا، لديها خطر محتمل على المستوطنات في الجنوب الشرقي.

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واقترح الخبراء، عند فحص تقرير إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ضرورة اتخاذ الإجراءات، قائلين إن زلزالا محتملا من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة في المناطق التي أشاروا فيها إلى أن المباني أقيمت دون خدمات هندسية.

وبعد التقرير، تم فحص مخزون المباني من قبل البلديات في منطقتين يبلغ عدد سكانهما 26282 نسمة، وبدأ مشروع التحول ودراسات الإقناع الصحيحة في المباني التي تم تحديد المخاطر فيها.

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