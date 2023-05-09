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حوادث

بعد فيلم كليوباترا.. خفاجي: علينا إعادة التأسيس العادل للحقائق التاريخية والعلمية

صدى البلد

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، علينا إعادة التأسيس العادل للحقائق التاريخية والعلمية في الأوقات العصيبة لتزييف الحضارة المصرية القديمة، حيث يقوم أعضاء جماعات الضغط اليهود المرتبطين بالعديد من الجهلة والظلاميين بصياغة جدال سئ ومؤلم عن  لون بشرة كليوباترا السابعة  ملكة مصر، بأنها ملامح إفريقية سوداء وجلد أسود , فكيف وصلنا إلى هذا المستوى من التدنى فى نقص الثقافة عن مصر القديمة ؟.
وأضاف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، إنه رغم ايمانى  بحرية الفن والإبداع  بوجود الكثير من الخيال فى العمل الفنى ، إلا أن تصوير ملكة مصر البطلمية بأن بشرتها سوداء يخرج عن حدود الإبداع  ويتجاوز حرية الفن إلى ديكتاتورية الفن , لأنه من المستحيل تاريخياً وهى صورة لإمرأة ذات خصائص جسدية خاصة بنساء البحر الأبيض المتوسط  أن تكون ملكة مصر سوداء !،  إن النظر إلى جذور صورة والدتها ، ووالدها ونفسها ، لا علاقة له بجسم امرأة مختلطة الأعراق ، حتى يمكن تصور أنها ملكة  سوداء , إن أفرقة جسدها مجرد افتراضات خيالية لم يقم عليه دليل أثري من قبل العلماء والمؤرخين , ولقد أثبت الباحثون النمساويون أن كليوباترا  السابعة يونانية  من سلالة Lagide  في اليونانية القديمة Λαγίδαι / Lagidai) أو Ptolemaic وهي سلالة هيلينستية من الجنرال المقدوني بطليموس ، ابن لاغوس ومن هنا جاء اسم "Lagide" والإغريق هم من البيض والأوروبيين ومن ثم كليوباترا امرأة بيضاء من أصل يوناني.
إن سينما هوليوود منقسمة على نفسها تجاه ملكة مصر البطلمية  كليوباترا , فتارة قدمت السينما الأمريكية عام 1963 فيلما حمل اسم “كليوباترا”، وقامت بدور البطولة فيه الفنانة الأمريكية إليزابيث تايلور، وهى بيضاء البشرة فائقة الجمال , وبعدها بسبع سنوات وتحديدا فى عام 1970 حصلت ممثلة سوداء على دور كليوباترا في فيلم آرثر بي ستوتسبيري المضحك عام 1970 ، كليوباترا سيئة السمعة
ثم جاءت منصة نتفليكس Netflix  متهمة من جانب المؤرخين بممارسة "الغسيل الأبيض"  للشخصيات التاريخية فى مصر القديمة  خاصة من جماعات الضغط التى لها أذرع يهودية التي يستخدمونها كدعم لإعادة كتابة التاريخ  حسب رغباتهم , ويطرح البعض هل يجوز أن يجسد ممثلًا أبيض حياة البطل مالكولم إكس ! بالقطع لا ،  إن الأفلام التي تتعامل مع التاريخ أو العصور القديمة يجب أن تتمتع بالحقيقة والواقع لأن هذا يسمح للناس بفهم حقبة بشكل حقيقى  من خلال الانغماس في واقع التاريخ دون تزييف الوعى .
جاء ذلك فى أحدث دراسات الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة المصرى المتخصص علمياً فى تاريخ أنظمة الحكم فى مصر القديمة وتراث الشعوب والمعروف بأبحاثه العلمية الوطنية بعنوان :" رسالة إلى العالم مصر القديمة شعباً وحكاماً ليسوا أفارقة وكليوباترا المفترى عليها فى الفن والسياسة ", وهو الموضوع الذى يحتل الأهمية القصوى عالمياً ويشغل بال المجتمع الثقافى الدولى ويؤثر على ثوابت التاريخ المصرى القديم, ونظرا لما ستعرضه  شبكة نتفليكس  “Netflix ” 9 مايو 2023 لفيلم باسمQUEEN CLEOPATRA " " الملكة كليوباترا، بظهورها سوداء بمظهر إفريقي ومغالطات تاريخية عن مصر القديمة وعن شخصية الملكة كليوباترا ذاتها , لذا وجب مخاطبة الرأى العام العالمى لمواجهة تزييف تراث الشعوب.

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