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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسالة طمأنة للمصريين و 1000جنيه هدية للعمالة غير المنتظمة .. أبرز تصريحات الرئيس في احتفالية عيد العمال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، وأدلى بعدد من التصريحات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

نائبة: قرارات الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن

الرئيس السيسي يكرم النماذج المشرفة بالقوى العاملة

وقال الرئيس :

- الأزمات المتلاحقة زادت الصعوبات التي تلاقيها دول العالم ومن بينها مصر

- مهما كانت التحديات التي تواجه مصر والمنطقة طول ما احنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة

-تقديس المصريين للعمل جعلنا نرى كل هذه الإنجازات

-اسمعوا كلامي مهما حصل من أزمات طالما احنا متماسكين في مصر نقدر نعدي أي حاجة

-وجه الرئيس بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه

-ووجه الرئيس السيسي بالبدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.

-دراسة مشروع قانون العمل والتوافق على صياغته النهائية بما يضمن حقوق العمال وصياغة بيئة عمل مواتية للاستثمار

-إطلاق حملة قومية لتحسين صورة والتشديد علي اهمية العمل في المجتمع 
 

-تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، إلى جانب سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

- قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التي تم إطلاقها 

 

عيد العمال .. الرئيس السيسي يتفقد مصنع الشرقية للسكر 

 

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصنع الشرقية للسكر، وذلك خلال الإحتفال بعيد العمال.

وفي سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، إنه تم تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، إلى جانب سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

وتابع: “قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التي تم إطلاقها".

 

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