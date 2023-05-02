البردويل.. أهم البحيرات المصرية الخالية من التلوث.. 10 معلومات لا تعرفها عنها

تعد بحيرة البردويل، محافظة شمال سيناء ، من أحد أهم البحيرات المصرية الخالية من التلوث سواء الزراعي أو الصناعي ، لذا فهي أحد مصادر البروتين الحيواني ، فضلًا عن أنها تتمتع بسمعة عالمية جيدة ، لما تنتجه من الأسماك الفاخرة مثل الدنيس ، والقاروص ، واللوت ، والسهلية ، والطوبارة ، والعائلة البورية ، وسمك موسى ، والجمبري ، والكابوريا.



وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه يجري تطوير بحيرة البردويل من خلال 4 شركات بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، لزيادة المساحة المستغلة للصيد في البحيرة وزيادة إنتاجيتها من الأسماك والقشريات.



وأشار المحافظ إلي أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك الفاخرة ولها سمعة عالمية منها الدنيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبري والكابوريا، لافتًا إلي أنها تتصل بالبحر عن طريق فتحات تسمى بواغيز، وهى التي تغذى البحيرة بالمياه والأسماك، كما تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوي لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي.



وطالب المحافظ صائدي الأسماك في بحيرة البردويل باستخدام شباك صيد مصدق عليها ومطابقة، وعدم استخدام شباك الصيد المخالفة حفاظا علي المخزون السمكي، والحفاظ علي البحيرة وعدم تلويثها.

وأكد شوشة، على دعم وزارة التضامن الاجتماعي لصيادي شمال سيناء، من خلال سداد متأخرات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن الصيادين المضارين من الأحداث التي شهدتها المحافظة.

من جانبه .. قال اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن جهاز تنمية البحيرات يعمل على تطوير وزيادة الإنتاجية لمختلف البحيرات المصرية ومن بينها بحيرة البردويل وعدم السماح بأي أعمال تضر الصيد بالبحيرات، فضلًا عن زيادة الوعي لدى صائدي شمال سيناء من خلال جمعيات الصيادين، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وقال ان افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل، يأتي بعد فترة توقف دامت لعدة أشهر منذ ديسمبر الماضي ، بغرض إتاحة فرصة لتكاثر الزريعة ونموها بما يسمى بـ "فترة الراحة البيولوجية" ، وكذلك استكمال أعمال التطوير بالبحيرة.

ولفت إلى أن عدد الصيادين العاملين ببحيرة البردويل يبلغ أكثر من 3500 صياد ، تمثل مصدر رزقهم ، كما وصل عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل حاليًا إلى 1228 مركبًا .

وأضاف أن البحيرة بها نوعين من حرف الصيد السائدة في البحيرة هما حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية ، وحرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية ،

ويتم صيد الأسماك من خلال 3 مواقع جاهزة للصيد وهى التلول ، أغزيوان ، النصر .

كما أن هناك 6 جمعيات تمثل صيادي البحيرة وهى : جمعية العريش ، جمعية السلام ، جمعية 6 أكتوبر ، جمعية الساحل ، جمعية البردويل ، جمعية سيناء.

من جانبه ، قال الدكتور شكري سلمان مدير بحيرة البردويل ، أنه تم تجهيز مراكب الصيد لبدء عمليات الصيد بالبحيرة ، وأن كافة مستلزمات الصيد جاهزة في البحيرة .. حيث تم تجهيز مراسي الصيد في البحيرة بكامل طاقتها لاستقبال الصيادين ، والإعداد والترتيب اللازم مع الجهات المعنية لفتح المراسي لتجهيز الغزول وصيانة المراكب وتنظيم عمليات الصيد ومواعيد السروح أمام الصيادين .

كما تم تشغيل مصنع الثلج التابع للشركة الوطنية والذي يعمل بصورة دائمة ، وكذا جاهزية عمليات التسويق للتداول في الأسواق المحلية على مستوى المحافظة ،أو على مستوى محافظات الجمهورية الأخرى.

وقال الدكتور شكري سالمان مدير عام بحيرة البردويل،أن إنتاج الدنيس في البحيرة ارتفع إلى نسبة 33% من إجمالي الإنتاج، وهو ما يمثل تطور نوعي في التركيب المحصولي على مستوى البحيرة.

وتابع ،اننا نحافظ على الزريعة باستخدام الشباك القانونية، كما نحافظ على كثرة الاسماك الاقتصادية في البحيرة، حيث ننتج العائلة البورية والقاروص وموسى والقشريات من الجمبري و الكابوريا".

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