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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنوع ليس عائقا.. التنسيقية تشارك بـ124 ورقة عمل في الحوار الوطني

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ، إن التنسيقية في حالة من السعادة، مع قرب انعقاد جلسات الحوار الوطني بشكل رسمي، بعد فترة طويلة من الإعداد.

وأكدت سها سعيد، خلال صالون نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني.. المشاركة والمحور السياسي"، أن أعضاء التنسيقية استقبلوا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني، بفعالية لأنها عكست وجود الحوار السياسي على أولويات القيادة السياسية.

وأوضحت أن التنسيقية منذ الإعلان عن الحوار الوطني، تعيش في حالة حوار وطني نتيجة الحوار الموجود بالتنسيقية بالفعل، مؤكدة أن التنسيقية جهزت العديد من الأوراق، من خلال الأعضاء والحوارات والمنتديات واللقاءات مع المواطنين وغيرها.

وقالت سعيد، إن أعضاء التنسيقية، عملوا على 156 ورقة عمل بخصوص الحوار الوطني، جرت تصفيتها إلى 124 ورقة مقبولة.

كما أكدت أن نواب التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، كانوا حريصين على تنظيم جولات على الأرض، مع المواطنين، للتأكيد على أن الحوار الوطني، ليس للسياسيين فقط، إنما لكل الشعب المصري.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني، بالغ الأهمية، مرجعة ذلك لأمرين؛ أولهما أنه سيكشف عن كوادر جديدة وسيساعد على إعداد أوراق سياسات مناسبة، مشيرة إلى أن التنوع الكبير واختلاف الآراء داخل التنسيقية، ليس عائقا، بدليل العدد الكبير من الأوراق.

أدار الحوار، خلال الصالون، أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى؛ النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكابتن طيار أحمد مشعل، عضو التنسيقية، ومحمد نبيل، عضو التنسيقية، وفيولا فهمي، عضو التنسيقية، ومحمد الكاشف، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

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