قصة انفجار هائل بريطاني أفزع المواطنين | صور

اندلع حريق في أحد الموانئ البريطانية الهادئة صباح اليوم (الاثنين 1 مايو) عقب ورود أنباء عن "انفجار هائل".

أفاد سكان Blackshore Quay في Southwold ، Suffolk ، أنهم استيقظوا عندما شعروا هزة دوي انفجار هائل في حوالي الساعة 1 صباحًا حتى صباح اليوم.

انفجار هائل بميناء بريطاني

وقال أحد السكان المحليين على تويتر: "انفجار هائل تبعه حريق في ميناء ساوث وولد. هز انفجار القافلة."

تُظهر اللقطات من المشهد تصاعد عمود من الدخان في سماء الليل ، محاطًا بوهج أضواء سيارات الطوارئ.

انفجار هائل بميناء بريطاني

فيما تم استدعاء رجال إطفاء من سوفولك لخدمة الحرائق والإنقاذ وهرعوا إلى مكان الحادث في طريق فيري مع ثمانية سيارات إطفاء.

فيما اكدت شرطة الإطفاء بتغريدة في حوالي الساعة 6 صباحًا ، بعد حوالي خمس ساعات من التقارير الأولية ، أن الوضع أصبح أخيرًا تحت السيطرة.