عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الأردن: التوافق خلال اجتماع عمّان للتشاور على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات

صدى البلد

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن وزراء خارجية دول مصر والسعودية والأردن والعراق وسوريا، اتفقوا، خلال اجتماع عمّان للتشاور بشأن سوريا، على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، عقب انتهاء أعمال اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا بالعاصمة عمان بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، ووزير خارجية سوريا فيصل المقداد.

وقال الصفدي إن الاجتماع يمثل بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والعراق، أكدوا أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليميًا ودوليًا، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.

وبشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية وحضور القمة العربية المقبلة، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن قرار خروج سوريا جاء بقرار عربي ومن الجامعة العربية وبالتالي قرار العودة سيكون عبر الجامعة العربية ذاتها، موضحًا أنه لم يتم مناقشة قرار عودة سوريا للجامعة العربية من عدمه لأنه قرار الجامعة نفسها.

وشدد الصفدي، على ضرورة بذل المزيد من الجهود العربية من أجل إنهاء الأزمة السورية على كافة المستويات الأمنية والسياسية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الاجتماع وضع آليات ومسار لتحقيق ذلك ويجب العمل عليه مع جميع الدول العربية. 

ولفت إلى أن المبادرة الأردنية بشأن سوريا كانت محل تقدير وتأييد عربي وخلال هذا الاجتماع سنعمل معًا كدول عربية لتنفيذها. 
 

الأزمة السورية سوريا الجامعة العربية وزراء خارجية الأردن السعودية العراق وزير الخارجية السعودي وزير خارجية سوريا وزير خارجية العراق خارجية العراق خارجية سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش.. ومتابعون: قلبك كان حاسس

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

دقائق قليلة بقسم الطوارئ.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش

الخبز ليس من بينها .. تعرف على أسعار السلع التموينية بعد الزيادة

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا..هواوي تطلق أحدث هاتف لها بكاميرا 48 ميجابكسل..خصم 3800 جنيه على وحش الفئة المتوسطة من سامسونج Galaxy A34

روسيا تبني أكبر دفاعات عسكرية في العالم رغم نفاد صواريخ الدفاع الجوي لأوكرانيا

"فيه حاجة مضايقاه".. مفيدة شيحة تفجر مفاجأة عن سبب وفاة مصطفى درويش|فيديو

نداء عاجل من الخارجية السودانية لمنظمة الصحة العالمية

«حسام عبدالغفار» مساعدا لوزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي

حفل جماهيري..باك ستريت بويز يروج لـ السياحة المصرية بـ 20 مليون متابع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولة واتقسمت نصين.. انهيار شقيق مصطفى درويش في جنازته|صورة

بشكل مذهل.. اكتشاف سنجاب عمره 30 ألف عام في كندا

بحضور نجوم الفن.. انتهاء صلاة الجنازة على الفنان الراحل مصطفى درويش |صور

انهيار آسر ياسين في جنازة مصطفى درويش.. فيديو

فيديو

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

لو مش مرتبط شارك.. ماذا تعرف عن تريند الكمثرى الجديد؟

بحب بلدي وراضية بعيشتي.. رحيل هادئ لأشهر مغردة مصرية على تويتر

عاش ومات وحيدا.. زكي رستم شرير السينما| حياة واقعية صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ