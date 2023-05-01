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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البلشي يخاطب رئيس الوطنية للإعلام لصرف باقي بدل صحفيي الإذاعة والتليفزيون

صدى البلد

خاطب الكاتب الصحفي خالد البلشي  حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن الزملاء الصحفيين بمجلة الإذاعة والتلفزيون حول صرف باقي بدل التدريب والتكنولوجيا المتجمد.

وجاء نص الخطاب على النحو الآتي: الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام... تحية طيبة وبعد، بداية أود أن أعرب لكم عن عمق امتناني لحرصكم الدائم على حل مشاكل جميع الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة، واستمرارا لدوركم، بالإشارة إلى خطابنا السابق بشأن شكاوى الصحفيين بمجلة الإذاعة والتلفزيون حول صرف باقي بدل التدريب والتكنولوجيا المتجمد لديكم.


وأضاف "البلشي"، فقد ورد إلينا خطاب من خالد حنفي رئيس مجلة الإذاعة والتلفزيون، والذي أفاد ب أن صرف البدل ليس محل شك من الناحية القانونية استنادا للرأي القانوني للجنة المستشارين القانونيين باتحاد الإذاعة والتلفزيون في هذا الشأن وقيام القطاع الاقتصادي بصرفه للصحفيين بالمجلة منذ إقراره "مرفق صورة".


ونوه نقيب الصحفيين قائلا: "وعليه فإن تعطل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا طوال هذه الفترة يعد بمثابة إهدار لحقوق الزملاء خاصة وأن الخطاب أشار إلى تعطل الصرف بسبب عدم رد القطاع الاقتصادي رغم العرض على سيادتكم.


وطالب البلشي، لذا نرجو حل مشكلة الزملاء وإفادتنا بما تم حتى يتسنى لنا إبلاغ الزملاء... وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير.

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