هاتف سامسونج  Galaxy Z Fold 5 و إمكانياته .. صور

خلال الأشهر القليلة القادمة، ستطلق شركة سامسونج الكورية سلسلة هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 5 ولكن التسريبات كشفت كل المواصفات ولغة تصميم الهاتف قبل مؤتمر Unpacked التالي سامسونج المقرر إقامته في أغسطس.

ظهرت صور وفيديوهات مسربة جديدة للهاتف بواسطة OnLeaks بالشراكة مع موقع Smartprix، من خلاله تكشف كل شيء خاص بالمجموعة بالهاتف المنتظر بشدة من عشاق سامسونج، من العرض ، يتبين لنا أن أبعاد هاتف Galaxy Z Fold 5 ستكون مختلفة عن أبعاد سابقه. ستبلغ أبعاد جالاكسي فولد 5 غير المطوي 154.9 × 129.9 × 6.3 ملم ، بينما ستكون الأبعاد مع الطي 154.9 × 67.1 × 13.5 ملم.

Samsung Galaxy Z Fold 5

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 5 (تسريبات)

سيكون سمك هاتف سامسونج عند الطي 13.4 ملم فقط ، وهو أقل نحافة من Z Fold 4 الموديل الموجود حاليا بالأسواق، والذي تراوح من 14.2 مم إلى 15.8 مم بسبب المفصلات الأقل في الجودة من الجديدة وزوايا الشاشات عند طيها. من المعتقد أن تصميم المفصل المسمى droplet هو المسؤول عن هذه النحافة.

خضعت جزيرة الكاميرات الخلفية لبعض التعديلات سيحتوي Galaxy Z Fold 5 على جزيرة كاميرا بارزة مزودة بعدسات ثلاثية وفلاش LED ، تم نقله إلى الأسفل، بينما تظل شاشات العرض بنفس المقاييس كما هي ، مع شاشة خارجية مقاس 6.2 بوصة وشاشة داخلية مقاس 7.6 بوصة ، الفارق أن الحواف أقل.

Samsung Galaxy Z Fold 5

سيأتي جهاز Galaxy Z Fold 5 القابل للطي مع شاشة عرض لوحة AMOLED مقاس 7.6 بوصة ، بدرجة سطوع أعلى من الموديل السابق عليه بالإضافة إلى ذلك ، مع لوحة خارجية مقاس 6.2 بوصة وتتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

سيتم تشغيل جالاكسي فولد 5 بواسطة معالج من كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 2 مخصصة لموبايل Galaxy ، وسيكون متاحًا مع العديد من التكوينات وخيارات ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X ومساحة التخزين UFS 4.0.

سيحتوي Galaxy Z Fold 5 على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية مع ترقايت على جودة العدسات، يمكن للكاميرا الرئيسية التقاط فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

من المتوقع أن يأتي Galaxy Z Fold 5 بواجهة مستخدم One UI 5.1.1 الذي يعتمد في عمله على نظام تشغيل أندرويد 13 ، مع ضمان الحماية من الماء لأن بتصنيف IPX8 و زجاج واقي من Gorilla Glass Victus 2.

يمكن لعشاق العلامة التجارية Samsung توقع المزيد من الترقيات في Galaxy Z Fold 5 سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.