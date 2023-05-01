أخر عمل سينمائي.. أبطال فيلم خمس جولات يسترجعون ذكرياتهم مع مصطفى درويش

نعى صناع فيلم خمس جولات على صفحة العمل الرئيسية، الفنان مصطفى درويش، الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وشارك فريق عمل خمس جولات، صورة تجمع مصطفى درويش بكل من أدم الشرقاوي، ونور النبوي، وداليا شوقي والمنتج يحيى علام، وعلقوا عليها:" هنفتكرك بكل جميل سبته وسطنا، أسرة فيلم خمس جولات تنعي بكل الحزن والأسى، مصطفى درويش الفنان الكبير الخلوق المحترم… الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته… إنا لله و إنا إليه راجعون".

يشار إلى أن فيلم خمس جولات، هو أخر أعمال الفنان مصطفى درويش في السينما، حيث انتهي من تصويره الشهر الماضي وكان ينتظر عرضه هو وفريق العمل في الفترة القادمة.

كان منتج الفيلم يحيى علام قد نعى مصطفي درويش عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلًا: " الله يرحمك و يحسن إليك و يجعل مثواك الجنة…. فنان موهوب و قلبه أبيض …اللهم أغفر له وأرحمه ، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله، وزوجا خيرًا ا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار".

سائق مصطفى درويش يكشف موقفا سريا مع الراحل

كشف سائق الفنان الراحل مصطفى درويش موقفا سريا للفنان الراحل قبل وفاته .

وقال السائق :" كان مفروض هنتقابل النهارده عشان أستاذ مصطفى مجهز أظرف فيه مبالغ مالية مساعدات متعود يبعتني بيها لناس كل شهر.. كان عارف الناس دي واحد واحد".

وتابع :" انا مصدوم، كنا هنتقابل النهارده عشان نجهز للشغل الجديد.. كان محترم وجدع أوي واللي في ايده مش له".

وانهار شقيق الفنان الراحل مصطفى درويش بالبكاء في جنازته حيث ظهرت عليه ملامح الصدمة من وفاة اخيه .

وظهر وجه الشبه الكبير بين الفنان الراحل وشقيقه في الجنازة

جنازة مصطفى درويش

كانت صلاة الجنازة على الفنان الراحل مصطفى درويش ، أقيمت عصر اليوم.

وحرص عدد من نجوم الفن وابرزهم ريهام عبد الغفور واسر ياسين وحسن ابو الروس ومحمد علي رزق ومحمود حافظ وغيرهم .

وشهدت اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش دخوله قسم الطوارئ وهو في حالة حرجة، حيث لم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

تامر حسني ينعى

نعي الفنان تامر حسني الفنان مصطفي درويش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتب تامر حسني: "البقاء لله نسالكم الدعاء والفاتحة علي روح مصطفي درويش".