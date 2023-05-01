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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مواجهة البنك الأهلي المقبلة بدور ال٣٢ لمسابقة كأس مصر

البنك الاهلي
البنك الاهلي

أعلن منذ قليل الإتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباريات دور ال٣٢ لمسابقة كأس مصر موسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣  .


ومن المقرر ان يخوض البنك الأهلي مواجهة فريق نادي شبان مسلمين قنا في الثامن من مايو الجاري في تمام الساعة السادسة مساء علي ستاد القاهرة الدولي.


وكانت قد أجريت اليوم قرعة دور ال٣٢ من مسابقة كاس مصر وجاءت كالأتى :


دور 32 لكأس مصر
الزمالك مع بروكسي 
فاركو مع الاتصالات 
سيراميكا مع دكرنس 
المقاولون العرب مع الحمام 
طلائع الجيش مع الشرقية 
البنك الاهلي مع شبان قنا 
الاتحاد السكندري مع السكة الحديد 
بيراميدز مع راية 
الأهلي مع منتخب السويس 
الداخلية  مع أسوان 
المصري مع بترول اسيوط 
حرس الحدود مع غزل المحلة 
الإسماعيلي مع النجوم 
سموحة مع ألو ايجيبت 
انبي مع لافيينا 
فيوتشر مع طلائع الأسطول

كأس مصر الاتحاد المصري لكرة القدم الأهلى البنك الاهلي

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