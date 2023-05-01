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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للاستيلاء على باخموت.. طلب عاجل من رئيس مجموعة فاجنر لوزارة الدفاع الروسية

رئيس مجموعة فاجنر
رئيس مجموعة فاجنر الروسية

طالب رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، اليوم الإثنين، وزارة الدفاع الروسية بزيادة شحنات الذخيرة لمقاتليه الذين يحاولون الاستيلاء على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

 

وقد اشتبك بريجوزين كثيرا مع وزارة الدفاع الروسية حول إدارة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما يقول إنه دعم غير كاف لجنود فاجنر.

 

وفي مقطع فيديو نُشر على قناته على “تلجرام”، قال بريجوزين: “نحتاج إلى 300 طن على الأقل من قذائف المدفعية يوميًا للهجوم”.

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وقال بريجوزين إنه كان يتفقد صناديق البنادق في مستودع في بلدة سوليدار، “ثلاثمائة طن في اليوم عبارة عن 10 حاويات شحن - ليس الكثير على الإطلاق.. لكننا لا نمنح أكثر من ثلث ذلك”.

 

وزعم رئيس مجموعة فاجنر الروسية في 11 أبريل الماضي، أن قواته، التي تقود الهجوم، سيطرت على أكثر من 80٪ من مدينة باخموت.

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