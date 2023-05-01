مقتل جندي سابق بالجيش الأمريكي في ضواحي باخموت بـ أوكرانيا

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بمقتل كوبر هاريس أندروز، جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق في ضواحي باخموت، وفقًا لوالدته وزملائه في أوكرانيا.

قالت والدته، ويلو أندروز، إن أندروز، من كليفلاند بولاية أوهايو، أصيب بقذيفة هاون، على الأرجح في 19 أبريل على ما يسمى “طريق الحياة”، وهو طريق وصول نادر إلى باخموت يستخدمه الجيش الأوكراني لإعادة إمداد قواته وكذلك لإجلاء المدنيين.

وأضافت لم يتم العثور على جثة أندروز بعد، بسبب القتال الدائر في جميع أنحاء المدينة - فقد أدت أهميتها الرمزية الضخمة إلى قتال عنيف حيث تحاول موسكو يائسة الاستيلاء عليها.

وعمل أندروز في جماعة ناشطة تُعرف باسم لجنة المقاومة، بحسب تصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت “لجنة المقاومة” إنه قتل أثناء إجلاء المدنيين من المدينة.

وغادر أندروز كليفلاند بولاية أوهايو في نوفمبر وانضم إلى الفيلق الأجنبي في أوكرانيا، وهي مجموعة من المقاتلين الأجانب الذين يساعدون الجيش الأوكراني. قالت والدته إن عقده انتهى في مارس، وقرر البقاء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إنها تؤكد وفاة مواطن أمريكي في أوكرانيا، دون تسمية الشخص.