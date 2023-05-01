قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الإثنين، إن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني، الذي يعاني من خسائر فادحة، سيكون صعبًا، لكن القرار هو قرارهم.

وكشف ريتر للصحفيين في نوفوسيبيرسك، "هذا سؤال للجيش الأوكراني. يبدو لي أن الجيش الأوكراني يعاني خسائر فادحة وبالنسبة لهم سيكون الهجوم المضاد صعبا لكن هذا قرارهم”.

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميجال، إن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، وقال لاحقا إن العملية ستبدأ "قريبا".

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقررًا في 30 أبريل.

وأشار الخبراء إلى أنه من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة لكييف وواشنطن: قد يكون هذا جزءًا من حملة تضليل.