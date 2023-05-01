إعلان حالة الإنذار والتأهب الجوي.. انفجارات عنيفة تهز أوكرانيا صباح اليوم

أفادت تقارير بأن سلسلة من الانفجارات سمعت في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدن ومناطق أخرى من البلاد في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد إعلان حالة الإنذار من الغارة الجوية، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏ووفقا للقناة التلفزيونية الأوكرانية ‏‏TSN‏‏، تم سماع انفجارات في كييف وفي منطقة كييف، وكذلك في دنيبر "دنيبروبيتروفسك".‏

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وذكرت صحيفة ‏‏زيركالو نيديلي‏‏ الأسبوعية الأوكرانية، أن دوي انفجارات سمعت أيضا في منطقة سومي وفي بافلوجراد.‏

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ووفقا لبوابة الإنذار الرسمية للغارات الجوية في أوكرانيا، تم الإعلان عن تنبيه غارة جوية في الساعات الأولى من يوم الاثنين في العاصمة الأوكرانية كييف وفي المناطق الوسطى القريبة من أوكرانيا.

وقبل ذلك، أعلن الإنذار بالغارة الجوية أيضا في مناطق دنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي وخاركوف، وكذلك في الأراضي التي تسيطر عليها كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون.‏