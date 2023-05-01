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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دبلوماسي أوكراني سابق: قواتنا تستهدف استنزاف روسيا في "باخموت"

صدى البلد

قال فولوديمير شوماكوف، الدبوماسي الأوكراني السابق، إنه لا يمكن الثقة بأي تصريحات روسية حول العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

يأتي ذلك بعدما قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، إن قواتها سيطرت على أربع مناطق في غرب مدينة باخموت.

واستشهد الدبلوماسي الأوكراني، في مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية" من العاصمة كييف، اليوم، بما أعلنه الجيش الروسي، في فترات سابقة، أنه على وشط الاستيلاء على مدينة باخموت، في ظل ما يقدمه الجيش الأوكراني من صمود للدفاع عن المدينة.

الجيش الروسي

وتابع "شوماكوف" "أنه من الممكن أن يشنّ الجيش الروسي هجومًا ناجحًا، غير إنه علينا إدراك أن الهدف الاستراتيجي لدى القوات المسلحة الأوكرانية هو استنزاف القوات الروسية في باخموت لشنّ هجوم مضاد متوقع خلال الأيام المقبلة.

وكشف الدبلوماسي الأوكراني أنه بحسب المعلومات الواردة حول الوضع العسكري في باخموت، هناك تراجع للقوات الأوكرانية في بعض المواقع، غير إن الجيش المصنف بثانى أقوي الجيوش في العالم (روسيا) عجز عن الاستيلاء على المدينة لمدة 9 أشهر.

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