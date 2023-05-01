التفاصيل الكاملة ليوم قاس على أوكرانيا.. لماذا كثفت روسيا هجومها؟

أطلقت روسيا، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، ثاني أكبر وابل من الصواريخ الباليستية في أوكرانيا، خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى إتلاف المباني وإصابة ما لا يقل عن 34 شخصا في مدينة بافلوهراد الشرقية، لكن فشلت القوات في ضرب كييف.

تفاصيل الهجوم الروسي العنيف اليوم

وبدأت صفارات الإنذار الجوية تدوي في العاصمة في حوالي الساعة 3:45 صباحا، تليها أصوات الانفجارات حيث تم اعتراض الصواريخ من قبل أنظمة الدفاع الأوكرانية، حسبما قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني.

وقال رئيس إدارة مدينة كييف، سيرجي بوبكو، إن جميع الصواريخ التي أطلقت في المدينة تم إسقاطها، بالإضافة إلى بعض الطائرات بدون طيار. ولم يقدم المزيد من التفاصيل ، لكنه قال إن المزيد من المعلومات ستكون متاحة لاحقًا.

ويأتي الهجوم بعد إطلاق أكثر من 20 صواريخ كروز وطائرات بدون طيار في أوكرانيا يوم الجمعة، والتي كانت أول استهداف لكييف في غضون شهرين تقريبا.

وفي هذا الهجوم، ضربت الصواريخ الروسية مبنى سكنيا في أومان، وهي مدينة على بعد حوالي 215 كيلومترًا (135 ميلًا) جنوب كييف، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا من بينهم ثلاثة أطفال.

وضربت الصواريخ بافلوهراد، في منطقة دنيبروبتروفسك الشرقية، حيث أصيب 34 شخصا، من بينهم خمسة أطفال.

وأوضح مسؤولون بالمدينة أن سبعة صواريخ أطلقوا النار على المدينة و"تم اعتراضها"، لكن البعض الآخر ضرب منشأة صناعية، مما أثار حريقا، وحيا سكنيا حيث تضرر 19 مبنى سكني و 25 منزلا وستة مدارس وخمس متاجر.

وقالوا إن الصواريخ ضربت أيضا ثلاث مناطق أخرى في المنطقة، مما أدى إلى إتلاف المباني السكنية والمدرسة.

استعدادات لهجوم أوكراني مضاد قريبا

ومؤخرا، تسلمت أوكرانيا صواريخ باتريوت الأمريكية المصنوعة، مما يوفر دفاعات محسنة لمكافحة القوات الروسية.

وتقوم أوكرانيا أيضًا ببناء ألوية ميكانيكية مع دروع تم توفيرها من قبل حلفائها الغربيين، الذين كانوا يتدربون أيضا على القوات الأوكرانية ويرسلون ذخيرة ، حيث تستعد كييف لضغط مضاد متوقع هذا الربيع.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي إن بلاده ستسعى إلى استعادة شبه الجزيرة التي ضمها روسيا في عام 2014 في الهجوم المضاد القادم.



تقدم روسي في باخموت

ومن جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن قواتها نفذت ضربات صاروخية ضد الأهداف العسكرية الأوكرانية بين عشية وضحاها.

وقالت وزارة الدفاع إن جميع أهدافها المعنية- بما في ذلك مستودعات الأسلحة ومصانع الذخيرة - قد تعرضت للضرب.

وأكدت أن القوات الروسية واصلت تقدمها في مدينة باخموت.

روسيا تهدف للسيطرة على باخموت في 9 مايو

وتكثفت المعركة حول مدينة باخموت في شرق أوكرانيا في نهاية هذا الأسبوع ، حيث تزود روسيا تركيزها على استعادة المدينة في الأسابيع المقبلة.

وذكرت CNN أن معارك عنيفة بين الجنود الأوكرانيين والروس في المدينة قد حدثت بشكل متكرر.

وقال ميكيتا شانديبا، ضابط الصحافة العسكرية الأوكرانية، في مقابلة تلفزيونية وفقًا لشبكة سي إن إن: "يحاول الجيش الروسي أن يسيطر على المدينة بحلول 9 مايو. إنهم يفشلون حاليا".

وأضاف: "إنهم يستخدمون المدفعية ومدافع الهاون وقصف الدبابات لتدمير المدينة".

ويمكن أن تجد روسيا قريبا المعركة من أجل باخموت أكثر صعوبة.

وقال يفجيني بريجوزين ، مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الروسية، إنه يجوز له سحب الجنود من المدينة ما لم يتلقوا المزيد من الذخائر.

ودعا بريجوزين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى تقديم الذخيرة "على الفور".

وقال بريجوزين: “فاجنر لديها 10-15 في المئة فقط من القذائف التي تحتاجها”.

وألقى رئيس مجموعة فاجنر الروسية، باللوم على قيادة الجيش الروسي.