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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رسائل الرئيس السيسي بعيد العمال اليوم..اتحاد نقابات عمال مصر يكشف التفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المهندس محمد جبران، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر تعودوا على العمل والإنتاج والكد لتحقيق التقدم والنجاح، مشيرا إلى أن العمال المصريين يعملون بكل جد.

وقال محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الرئيس السيسي حدد ورقة للعمل، تهدف لتحقيق مزيدا من التقدم والإزدهار.

وتابع رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس السيسي حرص خلال إختفالية عيد العمال على تأكيد دور المرأه ومواصلة عملها، نظرا لأهمية عمل المرأه في المجتمع.

 

دمجهم في قطاع الأعمال العام والخاص.

وأشار محمد جبران إلى أن الرئيس السيسي وجه بمراعاه حقوق ذوي الهمم، ودمجهم في قطاع الأعمال العام والخاص.

https://web.facebook.com/alnahareg/videos/1487537851779581
 

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