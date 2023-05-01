اتحاد نقابات عمال مصر: قرارات الرئيس السيسي تستهدف العامل البسيط

علق محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، على قرارات الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة خلال فعاليات احتفالية عيد العمال.

وقال جبران في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"،: "من الضروري توافر أمل وإصرار وعزيمة على تحقيق النجاح في كافة المجالات ".

وأضاف:" قرارات الرئيس السيسي اليوم في غاية الأهمية وتعتبر ورقة عمل لنا جميعا في الفترة المقبلة ".

وتابع محمد جبران:" قرارات الرئيس السيسي اليوم تستهدف العامل البسيط"، مضيفا:" الرئيس السيسي وجه بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة".

وأكمل جبران :" لابد من تواجد توافق على قانون العمل من كافة أصحاب الأعمال "، مضيفا:" عندما يكون القانون متوازنا يكون صاحب العمل والعامل كسبانين ".