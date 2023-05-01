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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"زراعة الشيوخ" تدعو لسرعة تنفيذ قرارات الرئيس السيسي بشأن العمالة غير المنتظمة

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى رئيس زراعة الشيوخ

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمناسبة عيد العمال، تؤكد تقدير  القيادة السياسية لعمال مصر وأهمية دورهم في مسيرة البناء والتنمية بالوطن.
وثمن "الجبلي" في تصريحات له اليوم، قرارات الرئيس، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها "1000" جنيه، وكذلك إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، مشيرا إلى أهمية تلك القرارات في تنظيم عمل تلك الفئة من العمالة المصرية التى لايخفي دورها في بناء الوطن.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلي أنها تحقق الأمان الوظيفي للعمالة المصرية غير المنتظمة التى يصل عددها  إلى نحو  2.6 مليون عامل.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إلى سرعة تنفيذ  توجيهات الرئيس بشأن إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، نظرا لأهميتها في توفير فرصش عمل للشباب، وتسهل خطوات حصول المواطنين علي تلك الفرص بشكل جيد ويضمن حقوق تلك العمالة.

وحرص  النائب عبد السلام الجبلي علي توجيه التحية والتهنئة للعمال المصريين فى عيد العمال، مؤكدا أن العمال يمثلون الركيزة الأساسية في البناء والتنمية وماتشهده البلاد من انجازات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي استثمار مجلس الشيوخ العمالة غير المنتظمة القيادة السياسية حالات الطوارئ

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