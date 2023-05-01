عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| ماذا حدث لـ ثور بوزن 580 كيلو بعد قفزه من أعلى جدار

عانى ثور مرهق من إصابات كارثية مستعصية، بعد أن قفز من فوق جدار خلال مهرجان إسباني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم تخدير الثور  البالغ وزنه 580 كيلوجرامًا، والمسمى Vicioso ، قبل أن ينام بعد أن خلص الأطباء البيطريون إلى أنه لا يمكن فعل أي شيء لإنقاذه.

وأظهرت لقطات درامية للثور وهو يقفز 50 قدما في الهاوية بعد أن أطلق سراحه ليهاجم الحشود خلال مهرجان Bou de les Penyes في بلدية بلنسية في أونتاريو يوم السبت.

شهق المحتفلون ووضعوا أيديهم على رؤوسهم في حالة صدمة عندما تجاوز الحيوان حافة الجدار الحجري المنخفض دون رؤية ما يكمن خلفه. 

سقط الحيوان على الحافة الصلبة لقاع نهر بالقرب من جسر على بعد بضعة أقدام من المنبع.

كان الثور Vicioso هو  الثاني الذي ظهر خلال اليوم الرابع من احتفالات مصارعة الثيران والركض.

ثور إصابات مهرجان إسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

موضوعات متعلقة

قصة انفجار هائل بريطاني أفزع المواطنين | صور

قصة عرض رأس فرعونية سرقها جندي بريطاني أثناء الحرب العالمية للبيع بالمزاد

شاهد| لاعب كرة يكسر فك وأسنان حكم بعد وقفه عن المباراة بأستراليا

شيطان في ثوب إمرأة.. أم بريطانية تجبر أطفالها على الاستحمام بمياه مغلية

مركبة فضاء صينية تكتشف مياه بسطح المريخ .. ما القصة؟

رفضت الإجهاض|الحكم على حارس مرمى برازيلي بعد قتل عشيقته وإلقاء جثتها للكلاب.. صور

عامل بناء يكتشف سرا مذهلا داخل جدران منزله الجديد ..لن تصدق ماذا وجد

وفي ومخلص.. كل ما تريد معرفته عن كلاب البيتبول وسبب تشويه سُمعتها

ترشيحاتنا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

شيفروليه كابتيفا تتخطى المليون .. اعرف سعرها الان

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

أخبار الفن.. جنازة مصطفى درويش وصدمة نجوم الفن وعائلته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

وصفوه بالوباء..300 مليون فأر يهددون بريطانيا.. ما الحكاية؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ