شاهد| ماذا حدث لـ ثور بوزن 580 كيلو بعد قفزه من أعلى جدار

عانى ثور مرهق من إصابات كارثية مستعصية، بعد أن قفز من فوق جدار خلال مهرجان إسباني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم تخدير الثور البالغ وزنه 580 كيلوجرامًا، والمسمى Vicioso ، قبل أن ينام بعد أن خلص الأطباء البيطريون إلى أنه لا يمكن فعل أي شيء لإنقاذه.

وأظهرت لقطات درامية للثور وهو يقفز 50 قدما في الهاوية بعد أن أطلق سراحه ليهاجم الحشود خلال مهرجان Bou de les Penyes في بلدية بلنسية في أونتاريو يوم السبت.

شهق المحتفلون ووضعوا أيديهم على رؤوسهم في حالة صدمة عندما تجاوز الحيوان حافة الجدار الحجري المنخفض دون رؤية ما يكمن خلفه.

سقط الحيوان على الحافة الصلبة لقاع نهر بالقرب من جسر على بعد بضعة أقدام من المنبع.

كان الثور Vicioso هو الثاني الذي ظهر خلال اليوم الرابع من احتفالات مصارعة الثيران والركض.