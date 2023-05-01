لجنة التماسك المجتمعي بالحوار الوطني: نناقش قضايا التفكك الأسري والعنف ضد المرأة

كشفت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بـ الحوار الوطني، عن أهم وأبرز محاور الحوار الوطني في هذا الملف.

وقالت ريهام الشبراوي في حوارها ضمن برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة ": " نناقش محور التفكك الاسري، ومحور العنف ضد المرأة، والعنف الإلكتروني، وذلك في المحور الاجتماعي من الحوار الوطني".

وأضافت ريهام الشبراوي: " نناقش 32 قضية تتعلق بقضايا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني".

وتابعت ريهام الشبراوي: "لدينا الكثير من القضايا التي ترتبط بالأسرة وسيتم طرح وجهات نظر الجميع ".

واكملت ريهام الشبراوي: "نناقش قضايا ضرب الزوجات والتحرش والإدمان والانتحار والعنف ضد المرأة ".

وأكدت ريهام الشبراوي : "نحتاج إلى تفعيل حقيقي لعقوبات التحرش الإلكتروني والابتزاز الالكتروني".