وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا يؤكدون من عمان ضرورة إنهاء الأزمة السورية

أكد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق، على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي؛ يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب؛ ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين؛ يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.

جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا، الذي عقد اليوم /الإثنين/، بعمان؛ لبحث الجهود المبذولة لايجاد حل سياسى للازمة السورية.

وأشار البيان الختامي إلى أن هذا الاجتماع يمثل بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية؛ ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.