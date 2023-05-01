عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا يؤكدون من عمان ضرورة إنهاء الأزمة السورية

صدى البلد

أكد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق، على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاسات سلبية إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي؛ يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب؛ ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين؛ يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.

جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا، الذي عقد اليوم /الإثنين/، بعمان؛ لبحث الجهود المبذولة لايجاد حل سياسى للازمة السورية. 

وأشار البيان الختامي إلى أن هذا الاجتماع يمثل بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية؛ ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.

الأزمة السورية وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق خارجية مصر السعودية العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

ترشيحاتنا

موعد صرف منحة 1000 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة.. هدية عيد العمال

أحمد موسى: أمريكا أعلنت عدم قدرتها على إجلاء مواطنيها من السودان.. فيديو

5 سيارات يابانية جديدة في مصر .. تبدأ من 330 ألف جنيه

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

يستمر 4 ساعات.. حدث غريب في سماء السعودية يوم الجمعة

الزمالك اليوم.. مفاجأة في استئناف كهربا وموقف صادم للاعبي الأبيض قبل السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

الأخيرة تصدرت التريند .. 3 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب | شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ