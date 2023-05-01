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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ جراحة: علاج شبكية العين مكلف وغير متاح لكافة المرضى

صدى البلد

أكد الدكتور محمد مغازي محجوب، استاذ طب وجراحة العين بجامعة عين شمس، أن مرض التهاب شبكية العين هو مرض منتشر والأماكن التي يكثر بها تزاوج الأقارب كالعديد من الأماكن كصعيد مصر، كما أنه يكثر في الأرياف، موضحًا أن هذا المرض ليس له علاج متاج للكثير من الأمراض.

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وأضاف "محجوب"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا العلاج لنوع من الشبكية العين، ولا يتاح هذا العلاج لكافة أنواع المرض الوراثي الخاص بشبكية العين، مؤكدًا أن نسبة هذا المرض هو واحد من بين 4000 شخص في العالم، ومصر لا يوجد بها إحصائية دقيقة بخصوص هذا المرض.

 

وأشار إلى أنه وبعد وجود هذا الدواء لا يجب أن يكون هناك تحمس من المواطنين، مؤكدًا أن هذا ليس دواء متاح بشكل كبير لكافة المرضى، مشددًا على أن هذا عملية تقنية هي عملية عادية وموجودة منذ فترة طويلة، والدواء يتم حقنه أسفل مركز الإبصار، إلا أن هذا الدواء مكلف جدًا.

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