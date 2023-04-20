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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات بسيطة غير متوقعة لعلاج انتفاخ العين

انتفاخ العين
انتفاخ العين

الانتفاخ تحت العين مشكلة شائعة لدى الكثير من النساء وهي من الأشياء المقلقة للمرأة تحدث لأسباب عديدة  مثل الحساسية، والتوتر، وتعب العين، وخصائص الجلد الفردية مثل الملمس، في حين أن بعض العلاجات المنزلية مثل شرائح الخيار المهدئة قد تخفف من انتفاخ العين وفقاً لموقع"Emedihealth"

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خليط القهوة وماء الورد :

- ملعقة كبيرة من القهوة
- ملعقة صغيرة من ماء الورد
- اخلطي القهوة وماء الورد حتى تحصلي على عجينة ناعمة بعض الشيء.
- اتركى الخليط لمدة 30 دقيقة حتى يتخمّر وتتفاعل عناصره، ثم ضعيها على أماكن الانتفاخ لمدة عشر دقائق، ثم اغسليها بالماء الفاتر.
كررى هذه الوصفة يوميًّا لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج .

 

الخيار :

الخيار وسيلة ناجحة لعلاج العيون المنتفخة , والانزيمات في الخيار تساعد على تقليل الالتهاب وتساعد على شد الجلد , كما انه يساعد على التخلص من التجاعيد والهالات السوداء حول العينين .
الطريقة:
تقطيع الخيار إلى شرائح سميكة .
وضع الشرائح في الثلاجة لمدة 10 دقائق .
وضع الشرائح على الجفون لمدة 10 دقائق  .
تكرر عدة مرات في اليوم .

 

- بياض البيض :

بياض البيض له خصائص شد للجلد يمكن أن تساعد في علاج انتفاخ العينين وكذلك يساعد على منع التجاعيد .
الطريقة :
فصل الصفار عن البياض ووضعه في وعاء .
خفق بياض البيض جيدا حتى تحصل على النتيجة المطلوبة .
إضافة بضع قطرات من زيت الزيتون الذي له خصائص فعالة .
استخدام فرشاة أو قطعة قماش ناعمة لوضع هذا الخليط تحت العينين وتركه حتى يجف . اتركيه لمدة حوالي 15 دقيقة .

العين انتفاخ العين القهوة بياض البيض الخيار

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